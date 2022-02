Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Trunkenheitsfahrt - Fahrradfahrer muss sich abstützen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 24.02.2022, war ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer einer Polizeistreife in Wehr aufgefallen. Gegen 18:40 Uhr befand sich der 74-jährige Radler direkt vor der Streife. Er hatte kein Licht und fuhr in extremen Schlangenlinien, weshalb er gestoppt wurde. Er schien deutlich alkoholisiert und musste sich während der Kontrolle dauerhaft an einer Laterne abstützen, damit er sich auf den Beinen halten konnte. Ein Alcomatentest ergab ein Ergebnis von knapp zwei Promille. Er musste mit zur einer Blutprobe.

