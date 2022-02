Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Handtasche aus dem Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihr Fahrzeug parkte am Donnerstag, 24.02.2022, gegen 14.00 Uhr, eine 53 Jahre alte Frau auf einen Baumarkt-Parkplatz in der Schildgasse, um am dortigen Imbisswagen etwas zu holen. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie eine offene Beifahrertüre. Ihre schwarze Handtasche der Marke "Michael Kors" war verschwunden. In der Tasche waren unter anderem ein iPhone 12 mit roter Hülle, eine Gleitsichtbrille der Marke "Ray Ban" und ein rotes Swarovski Feuerzeug. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2100 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

