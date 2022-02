Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Fahrzeug überschlagen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 23.02.2022, gegen 13:30 Uhr, verlor eine 22-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf die B 294 in Waldkirch-West, Fahrtrichtung Elzach aus bislang ungeklärten Umständen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die Fahrzeugführerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

