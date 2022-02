Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March- Knalltrauma bei Brandlöschung

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, dem 22.02.2022, gg. 17:30 Uhr, bemerkte ein Passant ein kleineres Feuer unter einer Holzbank auf dem Spielplatz am Fußballplatz in der Herrenstraße. Während der Mann versuchte das Feuer zu löschen, explodierte plötzlich eine Deodorantspraydose, welche offensichtlich im Feuer gelegen hatte.

Durch den entstandenen Krach erlitten der Mann und seine begleitende Ehefrau ein Knalltrauma. Beide mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Wie es zu dem Feuer kam und ob die Körperverletzung jemand zugerechnet werden kann, ist Teil der Ermittlungen des Polizeipostens March.

Etwaige Zeugen, die zum Vorfall Angaben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell