Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 23.02.2022, zwischen 13:00 Uhr Uhr und 22:00 Uhr, kam es im Bereich einer Tankstelle in der Studerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten weißen VW Golf am linken Frontbereich und beging anschließend Fahrerflucht. An dem geschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden am linken Frontbereich von ca. 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell