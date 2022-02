Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrer eines E-Scooters erleidet bei Sturz Kopfverletzung

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines E-Scooters hat sich bei einem Sturz am Mittwochmorgen, 23.02.2022, in WT-Tiengen eine Kopfverletzung zugezogen. Gegen 07:30 Uhr war der 63-jährige beim Überfahren des Bordsteins zu Fall gekommen. Er stürzte auf den Asphalt und zog sich dabei die Kopfverletzungen zu. Zur weiteren Behandlung kam er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Womöglich hätte ein Sturzhelm Schlimmeres verhindert.

