POL-FR: Wehr: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf Parkplatz - ein Autofahrer mutmaßlich alkoholisiert

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 23.02.2022, auf dem Parkplatz zweier Einkaufsmärkte in Wehr entstanden. Gegen 20:30 Uhr waren dort zwei Autos kollidiert, als sich ihre Fahrwege kreuzten. Durch die Kollisionswucht drehte sich eines der Fahrzeuge und kam in einer Rabatte zum Stehen. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrenden, ein 26-jähriger Mann und eine 36 Jahre alte Frau, den Parkplatz mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit befuhren. Der Mann stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alcomatentest ergab rund 0,9 Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben, der Führerschein einbehalten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keiner der Insassen verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 20000 Euro.

