Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Verkehrsunfall zunächst nicht bemerkt - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Auffahrt B3/L113 ("Malterdinger Ei"), in Malterdingen. Eine Fahrzeugführerin wollte aus Malterdingen kommend, auf die B3 auffahren. Dabei übersah sie ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, welches die B3 befuhr und auf die L113 in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf kam es im Einmündungsbereich zur leichten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, welcher von beiden Beteiligten jedoch zuerst nicht bemerkt wurde.

Im Nachgang stellt die Unfallverursacherin jedoch einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest und meldet sich bei der Polizei.

Der unbekannte, geschädigte Fahrzeugführer wird deshalb gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell