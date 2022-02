Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 23.02.2022, kurz vor 8:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B3, wenige hundert Meter vor der Ortseinfahrt Emmendingen.

Aus bislang ungeklärten Umständen kam ein 29-jähriger Fahrzeugführer, welcher die B3 von Freiburg in Fahrtrichtung Emmendingen befuhr, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 24-Jährigen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten daraufhin für einige Zeit in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell