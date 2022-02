Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Hund rennt auf die Straße und verursacht Unfall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 23.02.2022 gegen 6.40 Uhr, befährt die 19-jährige Geschädigte mit ihrem Pkw die L123 von Münstertal in Richtung Staufen. Auf Höhe der Einmündung zum Campingplatz in Staufen rennt plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn und kollidiert mit der Beifahrerseite des Fahrzeugs. Anschließend rennt der Hund in Richtung Campingplatz davon. Zum Hund kann die Geschädigte keinerlei Angaben machen, auch nicht, ob er durch die Kollision mit dem Pkw verletzt wurde. Eine Nachschau nach dem Hund im Umfeld der Unfallstelle führte nicht zum Auffinden des Tieres und auch nicht zu dessen Halter/in.

Gesucht werden nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zum Hund oder Hundehalter/in geben können oder die im Bereich des Campingplatzes einen möglicherweise verletzten Hund festgestellt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Nummer 07631 1788-0 entgegen

