Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Verkehrskontrollen

Freiburg (ots)

Nach Verkehrskontrollen am Dienstagabend, 22.02.2022, in Jestetten hat die Polizei gegen drei Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 21:45 Uhr war zunächst ein 16-jähriger am Steuer eines Autos gestoppt worden. Als Beifahrer fuhr der Vater und Fahrzeughalter mit. Gegen beide wurden Strafanzeigen erstattet. Der Wagen musste stehen bleiben, denn auch der Vater hat keinen Führerschein. Um 23:20 Uhr wurde ein 36 Jahre alter Autofahrer kontrolliert, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Fahrer zeigte deutliche alkoholbedingte Unsicherheiten. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab rund 1,5 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt wurde. Auch er wurde angezeigt.

