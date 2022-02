Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannter bricht in Ladengeschäft ein

Freiburg (ots)

In einen Laden an der Ecke Guntramstraße/Lehener Straße in Freiburg eingebrochen sein soll ein bislang Unbekannter am 23.02.2022.

Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, nahm Sie um circa 5.45 Uhr ein lautes Geräusch wahr und sah kurz darauf, wie eine männliche Person aus der beschädigten Eingangstür des Ladens stieg und in Richtung Guntramstraße flüchtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Scheibe der Tür zuvor durch den unbekannten Täter eingeschlagen worden. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

vermutlich junge, männliche Person, durchschnittliche Größe, weiße Mund-Nasen-Bedeckung, schwarzer Anorak mit Kapuze, dunkle Tasche/Rucksack in der Hand

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0761 29688-0 (tagsüber) oder rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4221 entgegen.

oec

