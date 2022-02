Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20 bei Grimmen

GRimmen (ots)

Am 31.01.2022 gegen 15:45 Uhr kam es auf der BAB 20 bei Grimmen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Hierbei befuhr der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Kleintransporters mit Kältetechnik die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend in Richtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Triebsees auf Grund den Fahrbahnverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der hinter ihm fahrende 45-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda bemerkte den Unfall rechtszeitig und verringerte seine Fahrgeschwindigkeit. Der hinter diesem Fahrende 24-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Seat bemerkte dieses zu späte und fuhr auf den PKW Skoda auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde er herumgeschleudert und stieß mit dem Heck gegen einen vorbeifahrenden PKW eines 51-jährigen polnischen Fahrzeugführers. Hierbei zog sich der 51-jährige polnische Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden. Der bei dem Unfall entstanden Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

