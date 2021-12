Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Von der Fahrbahn abgekommen

Edenkoben (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro verursachte am Freitagabend (24.12.2021) gegen 21:40 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin bei einem Verkehrsunfall in Edenkoben. Die 18-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Kreisverkehr bei Edenkoben in Richtung Maikammer. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrem PKW eine Tafel mit Wegweisern. Diese wurde hierdurch aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell