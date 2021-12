Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Missachtung des Stoppschildes führt zu Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Freimersheim (ots)

Am 24.12.2021 gegen 19:00 Uhr kam es bei Freimersheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein vorfahrtsberechtigter 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L540 von Freimersheim kommend in Richtung Hochstadt. An der Kreuzung L540/L507 missachtete ein 53-Jähriger das Stoppschild und überfuhr mit seinem PKW den Kreuzungsbereich von Kleinfischlingen kommend nahezu ungebremst in Richtung Freisbach. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge in das angrenzende Feld geschleudert wurden. Die beiden Fahrer erlitten mehrere Schnittwunden und wurden durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. An der Unfallstelle kam es ca. 30 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell