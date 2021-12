Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer in Maikammer - mehrere Sachbeschädigungen begangen

Maikammer (ots)

Am 24.12.2021, gegen 00:30 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Anrufe wegen eines Randalierers in Maikammer ein. Eine augenscheinlich betrunkene männliche Person würde umherziehen und Fensterscheiben einschlagen. Der Mann konnte wenig später durch eine Streife angetroffen und festgenommen werden. Ihm konnten bisher drei Taten zugeordnet werden. Zuerst beschädigte der 47-jährige Wohnsitzlose in der Weinstraße Nord einen Blumenkübel sowie eine Tischlaterne. Anschließend trat er in der Schlossstraße eine Fensterscheibe einer Eingangstür ein sowie einen Außenspiegel an einem Pkw ab. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde im Anschluss der Sachverhaltsaufnahme in den Gewahrsam der Polizei Landau zugeführt.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955 0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

