Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Unfall bei Dacharbeiten in 18375 Prerow

Barth (ots)

Am 31.01.2022 gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein tödlicher Arbeitsunfall in der Strandstraße in 18375 Prerow gemeldet. Ein 79-jähriger Deutscher führte Reparaturarbeiten auf dem Dach eines Nebengebäudes seines Eigenheimes durch. Hierbei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache vom Dach. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort an diesen verstarb. Die Kriminalpolizei hat die die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell