POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Täterfestnahme nach erfolgter Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach einem Betrugsdelikt der Masche "falsche Polizeibeamte" am Montag, 8. November 2021, konnte ein 45-Jähriger aus Bremen in einer Bankfiliale in Lemwerder vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete das Amtsgericht Osnabrück am Mittwoch, 10. November 2021, eine Untersuchungshaft für den 45-Jährigen an. Der Bremer wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

