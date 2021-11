Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 11. November 2021, in dem Zeitrahmen von 14:20 bis 18:35 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Meisenstraße in Hude ein.

Die Täter gelangten über eine zuvor beschädigte Fensterscheibe in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses, durchsuchten diese und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Mögliche Zeugen oder Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Umstände beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

