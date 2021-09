Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall am Bahnhof

Rastatt (ots)

Schwer verletzte wurde am Dienstag ein Arbeiter am Bahnhof, als er bei Gerüstarbeiten mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Gegen 13:30 Uhr trat der 22-jährige Arbeiter auf der Gleisseite des Bahnhofes offenbar auf ein Glasdach, woraufhin dieses barst und der Mann hindurch brach. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik gebracht.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell