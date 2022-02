Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March- Vergessene Pfanne löst den Rauchmelder aus

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 22.02.2022, um 13:30 Uhr, löste eine auf dem eingeschalteten Herd vergessene Pfanne mit Inhalt den Rauchmelder in einer Wohnung in der Konrad-Stürtzel-Straße aus. Durch die aufmerksamen Nachbarn wurden die Rettungskräfte verständigt.

Die Mieter der Wohnung waren vor Ort nicht anzutreffen, weshalb die Wohnung durch die Feuerwehr March geöffnet wurde. Die Pfanne konnte von der eingeschalteten Herdplatte genommen werden, sodass kein größerer Schaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr March war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell