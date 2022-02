Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Manövermunition im Abfall

Freiburg (ots)

In einem Recyclingbetrieb in Steinen ist am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 13:00 Uhr, Manövermunition gefunden worden. Bei der Verwertung wurde die Munition in den Abfällen entdeckt. Experten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg nahmen sich der Munition an und identifizierten sie Kartuschenmunition. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen Waffengesetz aufgenommen.

