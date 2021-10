Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Carportbrand

Menden (ots)

Ein Carport, der zu einem unbewohnten Gebäude gehört, war am Mittwochabend in der Carl-Benz-Straße in Brand geraten. Die um 20:48 Uhr alarmierte Feuerwehr Menden setzte zwei Atemschutztrupps mit je einem Strahlrohr ein und hatte die brennende Holzkonstruktion schnell abgelöscht. Im Einsatz befanden sich die Löschzüge Wache und Mitte, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell