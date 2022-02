Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auffahrunfall - Autofahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag, 23.02.2022, in Klettgau-Erzingen hat sich eine Frau verletzt. Gegen 15:30 Uhr war die 59-jährige in der Hauptstraße mit ihrem Pkw nach links auf ein Grundstück abgebogen. Ein nachfolgender 20-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau auf eine Grundstücksbegrenzung aus Steinen geschoben, bevor der Wagen in der Grundstückszufahrt zum Stillstand kam. Die Frau erlitt eine Frakturverletzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Mannes wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Am Pkw der Frau dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell