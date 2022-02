Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rollerfahrerin wird von Polizei abgelenkt und streift geparkte Autos

Freiburg (ots)

Von einer Kontrollstelle der Polizei war am Mittwochnachmittag, 23.02.2022, in Wehr die Fahrerin eines Motorrollers offensichtlich so abgelenkt, dass sie zwei geparkte Autos streifte. Die 35-jährge war bei der Durchfahrt einer Kurve beim Bahnhofsplatz deshalb zu weit nach rechts geraten. Nachdem sie zwei Fahrzeuge touchiert hatte, kam sie zu Fall. Glücklicherweise wurde die 35-jährige Frau nicht verletzt. Der Roller und die Autos wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnte die Verkehrskontrolle fortgesetzt werden. Zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr wurden sieben Fahrzeugführer ohne angelegte Gurt verwarnt, drei hatten während der Fahrt ein Handy in der Hand.

