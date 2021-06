Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Mayen, Radweg Kläranlage (ots)

Am 08.06.21, kam es gegen 15:25 h, zum Diebstahl eines E-Scooter, Marke Maginon, Farbe, schwarz. An dem Fahrzeug mit Straßenzulassung befand sich ein aktuelles, blaues, Versicherungskennzeichen (530 WTR) für das Jahr 2021. Ein 15-jähriger Junge befuhr mit dem E-Scooter den Radweg hinter der Fa. Weig. In Höhe der Kläranlage begab er sich auf das dortige Klärwerkgelände, sein Fahrzeug ließ er auf dem Radweg zurück. Nach wenigen Augenblicken wurde der E-Scooter durch einen ca. 1,85 m großen, 20-jährigen, dunkel gekleideten Mann aufgenommen. Der Mann fuhr in Richtung Mayener Innenstadt davon. Der Junge nahm zu Fuß die Verfolgung auf, verlor den Täter dann aus den Augen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Zeugen die Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder zu dem Täter geben können möchten sich bitte mit der Polizei Mayen in Verbindung setzen.

