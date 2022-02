Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach angezeigter körperlicher Attacke durch zwei Männer

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 18.02.2022, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, soll es im Park beim Bahnhof in Bad Säckingen zu einer körperlichen Attacke durch zwei Männer auf einen 28-jährigen gekommen sein. Alle Drei hatten dort zunächst dem Alkohol zugesprochen. Dann sollen die zwei Männer handgreiflich geworden sein. Auch fehle der Rucksack des Angegriffenen. Einer der Tatverdächtigen sei dunkelhäutig, der andere hellhäutig gewesen. Der Angegriffene war an diesem Abend gegen 21:20 Uhr orientierungslos in der Waldshuter Straße aufgefunden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Verständigung mit ihm war nur bedingt möglich. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

