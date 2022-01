Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert Leichtverletzten (17.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Goldenbühlstraße. Ein 41-jähriger Mercedes Sprinter Fahrer fuhr auf einen an einer Ampel stehenden 32-jährigen VW Passat Fahrer auf, der an der Kreuzung zur Vockenhauser Straße wartete. Dabei erlitt der Fahrer des VW leichte Verletzungen. Eine Beifahrerin sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. An den Autos entstand geringer Sachschaden.

