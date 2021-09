Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Dienstag (21.09.2021) ereignete sich gegen 07:57 Uhr an der Kreuzung Vluyner Straße / Rayener Straße ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 66-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr mit seinem Nissan die Rayener Straße in Fahrtrichtung Wiesenweg. Als er an der Kreuzung die Vluyner Straße querte, kollidierte der Nissan mit dem Fiat eines 61-jährigen Klevers, der in auf der Vluyner Straße in Richtung Vluyn unterwegs war.

Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (cp)

