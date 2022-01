Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen -- Malterdingen // Trunkenheitsfahrt -- Zeugen gesucht !

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einer Trunkenheitsfahrt aufgenommen.

Ein vorbeifahrender Zeuge teilte am 28.01.2022, gegen 18:50 Uhr, mit, dass ihm zwischen Bombach und Malterdingen an der L 113 ein Mann in mutmaßlich alkoholisierten Zustand aufgefallen sei. Daneben im Feld konnte der Zeuge ein Fahrzeug feststellen.

Nun bestand der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Es wurden die entsprechenden Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, denn die zuvor beschriebene Person war nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf.

Etwa eine Stunde später konnte die Polizei einen Tatverdächtigen feststellen, der als Fahrer in Betracht kommt. Zur Feststellung der Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Fremdschaden entstand nach ersten Erkenntnissen bei der Trunkenheitsfahrt nicht. Am Tatfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000.- Euro.Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es werden nun Zeuginnen / Zeugen gesucht.

Wem ist zum genannten Zeitpunkt ein silbergrauer Ford Focus älteren Baujahres zwischen der Abzweigung Bombach und Malterdingen aufgefallen?

Wem ist ein etwa 45-50 jähriger Mann im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug aufgefallen?

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Emmmendingen erbeten, erreichbar unter 07641 582 0

