Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer wurde in Brand gesetzt - Velbert - 2201009

Mettmann (ots)

Wie die Velberter Feuerwehr bereits mit eigener Pressemitteilung / ots ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5112140 ) vom heutigen Tag berichtete, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert am Sonntagabend des 02.01.2022, um 23.33 Uhr, zu einem Containerbrand an der Hauptstraße im Velberter Ortsteil Langenberg gerufen. Auf einem Stellplatz für Wertstoffcontainer, in Höhe der Hausnummer 131 und der Bushaltestelle Feldstraße, hatten Zeugen einen brennenden Metallcontainer für Altpapier entdeckt und den Notruf gewählt.

Nachdem schnell eingetroffene Polizeikräfte mit einem Feuerlöscher bereits erste Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Feuers auf einen zweiten Container durchgeführt hatten, konnte die nur wenige Augenblicke später eintreffende Velberter Feuerwehr den Brand im Wertstoffcontainer mit dem Einsatz von Wasser und Schaum schnell löschen. Nicht mehr zu verhindern war damit jedoch, dass der Inhalt des Wertstoffbehälters zerstört, der Metallcontainer selber beschädigt wurde.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei ist bei der aktuellen Witterung eine Selbstentzündung des Containers als Brandursache auszuschließen. Außerdem hat es an diesem Containerstandort in der Vergangenheit schon mehrfach gleiche Brandlegungen unbekannter Täter gegeben. Die Polizei hat deshalb auch in diesem Fall wieder ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung mit Feuer eingeleitet.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort wurden veranlasst. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell