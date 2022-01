Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Streit endet mit Messerstich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 27.01.22, gegen 21:30 Uhr, kam es vor dem Eingang zum Hauptfriedhof Freiburg zwischen einem unbekannten Mann und einem 44-jährigen Passanten zu einem zunächst verbalen Streit und im weiteren Verlauf zu einem Handgemenge.

Im Anschluss daran begab sich der 44-Jährige zu einem in der Nähe wohnenden Freund. Erst verspätet bemerkte er Schmerzen in seinem Oberkörper und stellte dort eine stark blutende Stichverletzung fest, die er vorher offenbar gar nicht bemerkt hatte. Daraufhin wurde er durch den verständigten Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der 44-Jährige Mann schwer verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt, 1,70 - 1,80 m groß, schlanke Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein Kapuzenoberteil und sprach in gebrochenem Deutsch.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können.

