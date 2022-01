Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unklarer Unfall mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 27.01.2022, gegen 11.45 Uhr befuhr eine 69-jährige Fahrradfahrerin den Fahrradweg der Basler Straße in Fahrtrichtung Escholzstraße in Freiburg. Da ihr im Bereich der Einmündung zur Konrad-Goldmann-Straße ein 24-jähriger Fahrradfahrer entgegen kam und sie gemäß ihren Angaben eine Kollission vermeiden wollte, bremste sie stark ab und verlor hierbei die Kontrolle über ihr Fahrrad. Anschließend steuerte sie vom Radweg auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen stehenden und verkehrsbedingt wartenden Autofahrer.

Die 69-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen übernommen und sucht aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten und dem unklaren Unfallhergang mögliche Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell