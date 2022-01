Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Versuchte Brandstiftung an geparktem Auto - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 27.01.2022, gegen 16.15 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger eine gelegte Feuerstelle unter einem in der Silbergasse in Riegel, am Straßenrand geparkten Auto. Der Passant löschte das Feuer und verständigte den Fahrzeugeigentümer. Es ist lediglich zu einem geringen Sachschaden gekommen.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

