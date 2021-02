Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

08.Februar 2021 | Kreis Stormarn - 06./07.02.2021 - Ahrensburg

Am Wochenende 6./7. Februar 2021 kam es in der Dänenheide in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 06.Februar 2021, 14:30Uhr bis zum 07. Februar 2021, 20:15h gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Wem sind in der angegebenen Tatzeit in der Dänenheide in Ahrensburg oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

