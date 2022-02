Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am 23.02.2022, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der B317 zwischen Feldberg Bärental und Feldberg Passhöhe zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine aus Neustadt kommende 65-jährige Autofahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Sie wurde durch die anwesenden Rettungskräfte erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg verbracht. An dem Fahrzeug sowie an der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw musste durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

