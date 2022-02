Polizei Mettmann

POL-ME: 26-Jähriger am frühen Morgen beraubt - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2202055

Mettmann (ots)

Am frühen Freitagmorgen (11. Februar 2022) wurde ein 26-jähriger Monheimer von zwei bisher unbekannten Männern auf der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 04:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Monheimer mit der Buslinie 789 vom Busbahnhof Monheim in Richtung Baumberg. Im Bus saßen zwei ihm unbekannte junge Männer, welche gemeinsam mit dem 26-Jährigen an der Haltestelle Hegelstraße den Linienbus verließen. Der Monheimer begab sich zu einem Bekannten, kehrte von dort - gegen 05:10 Uhr - zurück auf die Geschwister-Scholl-Straße und ging erneut Richtung Bushaltestelle Hegelstraße.

In Höhe der Haus-Nummer 27 traf er erneut auf die zwei jungen Männer, die mit ihm den Linienbus an der Haltestelle Hegelstraße verlassen hatten. Sie baten den 26-Jährigen um Zigaretten und schlugen plötzlich und unerwartet auf den Monheimer ein. Anschließend flohen die Männer unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Monheimer stellte den Raub seines Mobiltelefons fest. Er begab sich zunächst zu seiner Wohnanschrift und informierte erst anschließend die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Männern verlief ergebnislos.

Die Räuber sollen circa 25 Jahre alt und circa 180cm groß sein. Sie sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Einer der Täter soll schwarze Locken haben und eine schwarze Winterjacke mit Fellkragen getragen haben, der andere Täter soll kurze blonde Haare haben und eine helle Steppjacke getragen haben.

Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt und lehnte eine erstmedizinische Behandlung durch Rettungskräfte ab.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

