POL-ME: Sie möchten Polizistin oder Polizist werden? Jetzt informieren! - Kreis Mettmann - 2202054

Sie möchten in einem herausfordernden Job arbeiten, einem Beruf, der gleichzeitig Berufung ist? Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen? Sie legen Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen? Dann sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau an der richtigen Adresse!

Die Möglichkeiten im späteren Beamtenleben sind insbesondere bei der Polizei so vielfältig, wie bei kaum einer anderen staatlichen Institution: Egal ob bei der Kriminalpolizei, bei der Verkehrspolizei, im Streifendienst, als Hundeführerin oder Hundeführer, bei den Spezialeinheiten oder in der Einsatzhundertschaft - Sie können sich in den verschiedensten Arbeitsbereichen spezialisieren.

Wer sich für den Polizeiberuf interessiert, hat am Donnerstag (17. Februar 2022) im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Möglichkeit, mit der Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, zu sprechen. Im Rahmen einer Video-Konferenz erläutert Sie hierbei die Einstellungsvoraussetzungen und erklärt das Bewerbungs- und Auswahlverfahren. "Gerne stehe ich im Anschluss auch für persönliche Fragen zur Verfügung", sagt die Polizeihauptkommissarin.

Eine vorherige Anmeldung per Mail ist zwingend notwendig und möglich per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 02104 982-2222.

