Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler;]

Am 23.02.2022, gegen 11:40 Uhr, kam es auf der B31 zwischen der Ausfahrt Friedenweiler und Rötenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein aus Fahrtrichtung Neustadt kommender 62-jähriger Autofahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam ca. 15 Meter neben der Fahrbahn in einer Baumschonung zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer verletzt. Dieser wurde durch die anwesenden Rettungskräfte erstversorgt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen verbracht. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw musste durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

Es ergaben sich geringfügige Verkehrsbehinderungen

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell