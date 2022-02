Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin wird von Schild getroffen und verletzt

Freiburg (ots)

Vom einem Schild des Narrenbaumes ist am Donnerstagmittag, 24.02.2022, gegen 15:15 Uhr, in Lörrach eine Fußgängerin am Kopf getroffen worden. Die 56-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht allzu schwere Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte sich das üblicherweise freischwingende Schild in einem Band verfangen haben und von einem Windstoß abgerissen worden sein. Die restlichen Schilder wurden vorsorglich von der Feuerwehr entfernt.

