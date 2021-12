Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 63 gefälschte Impfpässe: Polizei stellt zwei Männer

Krefeld (ots)

Beamte der Krefelder Polizei haben am Mittwoch (22. Dezember 2021) zwei Männer gestellt, die in den Handel mit gefälschten Impfpässen verwickelt sein sollen. Am Nachmittag hatte ein Zeuge beobachtet, wie die beiden Verdächten in einem Pkw gesessen und mit einer Vielzahl von Dokumenten hantiert hatten. Der Zeuge hatte daraufhin die Polizei gerufen. Die Beamten fanden 63 gefälschte Impfpässe. Sie sicherten außerdem drei Smartphones und Bargeld. Auf richterlichen Beschluss wurden auch die Wohnungen der beiden Männer durchsucht. Hier fand die Polizei Dokumente, die als Beweismittel sichergestellt wurden.

Die beiden Männer (29 und 39) sind vorbestraft, sie erwartet nun ein Strafverfahren. (497)

