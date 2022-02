Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Frau bekommt Paket nicht und wird gewalttätig

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, ist eine Frau in Bad Säckingen gewalttätig geworden, nachdem ihr die Aushändigung eines an ihren Mann adressierten Paketes verweigert worden war. Gegen 11:00 Uhr war die 38-jährige in einem Geschäft in der Innenstadt erschienen, um das Paket abzuholen. Da es an den Ehemann adressiert war und die Frau keine Vollmacht dabeihatte, wurde ihr das Paket nicht übergeben. Die Tatverdächtige soll nun das Paket an sich genommen haben. Dabei traf eine umkippende Plexiglasscheibe eine 22-jährige Angestellte. Diese stellte sich daraufhin der Frau in den Weg und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtige soll nun die Angestellte auf die Seite geschoben und ihr einen Schlag versetzt haben. Die Angestellte und Zeugen verfolgten die Frau, bis sie von der Polizei kontrolliert werden konnte. Währenddessen stieß die Frau Bedrohungen und Beleidigungen aus und wurde auch gegenüber den Einsatzkräften beleidigend, als diese vor Ort eintrafen. Das Paket blieb vorerst bei der Polizei.

