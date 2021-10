Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf Parkplatz vor "Action"

Einbeck (ots)

Einbeck (rod) - Am Montagabend zeigte eine 22-jährige Göttingerin in der Polizeidienststelle in Einbeck einen Verkehrsunfall an. Die Fahrzeugführerin war gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem "Action" Einkaufsmarkt in Einbeck, Saalfeldstraße 1, beim Ausparken mit ihrem weißen Hyundai mit einem dort geparkten grau/silberfarbenen 3er BMW zusammengestoßen. Nach einer Wartezeit vor Ort verließ sie den Unfallort, kam dann zurück und stellte fest, dass sich der BMW zwischenzeitlich vom Unfallort entfernt hatte. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme bei der Polizei konnte das amtliche Kennzeichen des BMW nicht mehr ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sowie der Halter des BMW werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell