Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Einbeck (ots)

Dassel (rod)- Am Montagmorgen ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der Landstraße 549 zwischen den Ortschaften Silberborn und Dassel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Detmold kam in einer Rechtskurve mit seinem PKW aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten, überschlug sich und blieb dann auf der Fahrzeugseite liegen. Der Fahrzeugführer konnte seinen verunfallten Pkw selbständig verlassen und wurde anschließend mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden am PKW wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

