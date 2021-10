Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Diebstahl von Kfz-Teilen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Alte Gasse, Samstag, 23.10.21, 18.00 Uhr - Sonntag, 24.10.21, 11.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Samstag, 23.10.21, 18.00 Uhr bis Sonntag, 24.10.21, 11.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Pkw eines 37-jährigen Bad Gandersheimers. Der Geschädigte stellte seinen Pkw Audi A3 am Samstag, 23.10.21 gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz in der Alten Gasse ab. Zu dieser Zeit war dieser Pkw, sowie ein weiterer Pkw des Geschädigten (VW Golf) noch unbeschädigt. Als er am Sonntag, 24.10.21, gegen 11.00 Uhr zu seinen Kraftfahrzeugen sah, stellte er fest, dass an beiden Pkw die Heckscheibenwischer abgebrochen und entfernt worden waren. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 30,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell