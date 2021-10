POL-NOM: Auffahrunfall

Polizeiinspektion Northeim

BODENFELDE-NIENOVER (zi.) Auf Grund eines freilaufenden Hundes bremste der erste von drei hintereinander fahrenden Kradfahrern sein Fahrzeug am 24.10.21, um 15:00 Uhr, auf der L 551 bei Nienover ab. Der 39-jährige Fahrer des letzten Kleinkraftrades bemerkte das Bremsen zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Kleinkraftrad auf. Beide kamen zu Fall. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Holzminden zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

