Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Müllablagerung zw. Juliusmühle und Vardeilsen

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021, wurde eine unerlaubte Müllablagerung im Bereich des Verbindungswegs zw. Juliusmühle und Vardeilsen gemeldet. Dort wurden durch bislang unbekannte Personen u.a. Reifen und Buchsbaumhecken entsorgt. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Einbeck oder mit der Stadt Einbeck in Verbindung zu setzen. (at)

