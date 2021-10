Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Nörten-Hardenberg Montag, 25.10.2021, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr,

Northeim (ots)

Northeim (hoj) 37176 Nörten-Hardenberg, Hardenbergstraße 1,

Am Montag Vormittag, 25.10.21 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr kam es in Nörten-Hardenberg, in der Hardenbergstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug war weißer Lackabrieb zu erkennen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher liegen zurzeit noch nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nörten-Hardenberg, 05503 - 91523-0 oder in Northeim zu melden (Tel.: 05551/7005-0)

