Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Hillesheim (Eifel) (ots)

Die 80-jährige, aus der VG Gerolstein stammende, Autofahrerin eines grauen VW Golf Plus beschädigt am 02.07.21, gegen 16:05 Uhr, auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes am Stadtrand von Hillesheim, Kölner Straße, einen parkenden dunkelgrauen Opel Insignia und entfernt sich dann, ohne Angaben zu hinterlassen. Die 80-Jährige kann im Nachgang ermittelt werden. Zwei noch unbekannte Zeugen sollen diesen Vorfall beobachtet haben und werden gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel.: 06592-96260, zu melden.

