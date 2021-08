Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallbeteiligter in Brake unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14. August 2021, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Weserstraße in Brake.

Gegen 11:55 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Brake mit seinem Pedelec den Radweg der Weserstraße in Fahrtrichtung Golzwarder Straße. In Höhe der Heinrich-Addicks-Straße überquerte der Pedelec-Fahrer die Weserstraße und übersah dabei einen bevorrechtigten VW Passat, welcher die Weserstraße in Fahrtrichtung B212 befuhr. Ein Zusammenstoß konnte trotz eines unmittelbar durch den 43-jährigen Pkw-Führer eingeleiteten Bremsmanövers nicht verhindert werden.

Der 29-jährige Pedelec-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von circa 1.200 Euro.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch beim dem 29-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,41 Promille. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

